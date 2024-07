De duif in Amsterdam: gehaat, vergast, gesteriliseerd en toch ook geliefd

In het Latijn heet-ie de Columbidae, wij noemen hem de duif, preciezer gezegd de stadsduif, en door sommigen ook de vliegende rat genoemd. De meningen waren en zijn nog altijd verdeeld over de vogels die al sinds 1747 voor overlast én plezier zorgen in de stad. De stadsduiven hebben het niet makkelijk gehad, blijkt als je terugkijkt in het AT5-archief. Verslaggever Sammie van den Broek duikt in de geschiedenis van de strijd van Amsterdam tegen de duif, en de haat-liefdeverhouding van de inwoners met de vogel.