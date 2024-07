Monument Peter R. de Vries trekt veel bekijks: "Groot, maar hij verdient het echt"

Niet een beeld van Peter R. de Vries zelf maar een monument dat zijn boodschap uitdraagt. Daartoe besloten zijn kinderen, Royce en Kelly, na de dood van hun vader drie jaar geleden. Middels een selectieproces kozen zij uiteindelijk voor een ontwerp van kunstenares Rini Hurkmans.

Het beeld werd gisteren onder toeziend oog van genodigden onthuld en vandaag was het voor het eerst, open en bloot, zonder hekken te zien. Nieuwsgierige Amsterdammers, toevallige passanten en ook toeristen wisten het vanmorgen meteen te vinden. "We zagen de onthulling gister op het nieuws. We zijn hier toevallig, dus we dachten, laten we een kijkje nemen", vertelt een stel uit Nieuwegein. Beiden zijn te spreken over het ontwerp en de boodschap.

Een andere voorbijganger maakt foto's van het beeld. Hij vertelt de foto's te willen gebruiken voor het vak levensbeschouwing dat hij doceert op een middelbare school. Volgens hem past de boodschap goed in zijn lesstof. "Het staat voor verbinding en rechtvaardigheid. Dat beeld het heel mooi uit vind ik", vertelt hij.