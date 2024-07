Rechtsback Gooijer door Ajax verhuurd aan PEC Zwolle

Tristan Gooijer speelt komend seizoen in het shirt van PEC Zwolle. De rechtsback is door Ajax verhuurd tot aan het einde van het seizoen. Het contract van de 19-jarige verdediger loopt nog tot medio 2026.

Gooijer maakte afgelopen december zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, toen hij in mocht vallen tijdens de groepswedstrijd in de Europa League tegen AEK Athene. Vanwege matige prestaties van andere spelers op zijn positie kreeg de rechtsachter daarna meerdere kansen in het eerste.

Zo speelde hij na de winterstop drie keer negentig minuten onder John van 't Schip. Na een minuutje invallen tegen Go Ahead in speelronde 28, kwam Gooijer niet meer in actie in de laatste wedstrijden. In totaal staat hij nu op dertien duels in het eerste. Veruit zijn meeste wedstrijden heeft hij gespeeld voor het beloftenelftal, vijftig stuks precies. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij vier keer een assist.

Ervaring in de Eredivisie

In de plannen van Francesco Farioli voor komend seizoen komt Gooijer niet voor, maar de club wil wel dat hij ervaring op doet in de eredivisie. Een verhuurperiode bij PEC komt voor beide ploegen goed uit. De Zwollenaren hebben een dunne selectie en eigenlijk geen echte rechtsback.

"Ik heb zin in het komende jaar bij PEC Zwolle", reageert Gooijer. "De club heeft altijd een aantrekkelijke manier van spelen en al vaker laten zien een prima plek te zijn voor jonge spelers om zich verder te ontwikkelen. Die ontwikkeling hoop ik hier komend jaar ook te gaan maken."

Gooijer sluit direct aan bij de Zwollenaren op het trainingskamp in Epe. Hij was niet mee met de selectie van Ajax naar Wageningen.