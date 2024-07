Gemeente gaat zelf geld bijleggen voor opvang ongedocumenteerden in 2025

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) noemt het 'uitermate onverstandig' dat het kabinet stopt met de huidige vorm van opvang. Het gaat om de in 2019 gestarte LVV-pilot, wat staat voor landelijke vreemdelingen voorziening. Op dit moment worden er op die manier 500 ongedocumenteerden opgevangen in de stad.

"De opvang van ongedocumenteerden door middel van de LVV-pilot heeft gezorgd voor rust in de stad. De overlast door krakers is verdwenen, mensen worden humaan opgevangen en de deelnemers aan de LVV krijgen de tijd om aan hun toekomst te werken", beargumenteert Groot Wassink de keuze om de opvang nu als gemeente te gaan financieren.

Een gat van miljoenen

De gemeente gaat in elk geval 2,5 miljoen euro meer betalen dan nu. Zo kwam er dit jaar 9 miljoen euro uit Den Haag en betaalde de stad zelf 11 miljoen euro. Dat gaat in 2025 naar minstens 13,5 miljoen euro. Vanaf 1 januari komt er enkel nog een overbruggingstarief vanuit het Rijk. Dat zal waarschijnlijk enkele miljoenen zijn, maar het precieze bedrag is nog niet bekend. De gemeente zal het openstaande bedrag aanvullen, zodat er ook in 2025 20 miljoen euro naar de opvang gaat.

De gemeente vreest dat de effecten direct zichtbaar worden als de LVV-pilot stopt. Er komen dan meer mensen op straat te staan, wat volgens de gemeente kan leiden tot verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

De gemeente gaat in het najaar onderzoeken wat de scenario's zijn na 2025.