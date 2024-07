Bewoners als ratten in de val door autobrand voor gevel: "Gered door mensen van de ijssalon"

De auto, volgens de bewoners een Citroën Méhari, vatte voor hun deur vlam. Tot overmaat van ramp begon de oldtimer ineens te rollen en kwam die tot stilstand tegen de gevel de woning. De vlammen kwamen daarbij metershoog.

"We wilden als eerste natuurlijk gewoon via de voordeur, totdat we zagen dat die vlammen echt groot waren en dus niet via de voordeur konden. Dus moesten we wel via de ramen aan de achterkant", vertelt buurjongen Kyan. Net als zijn buren Emilie en Arthur, zag hij geen andere mogelijkheid dan via een raam te vluchten. En ze wonen op de eerste verdieping, dus dat is best hoog via de ramen in de achtertuin.

"Wij stonden voor dat raam hier te schreeuwen en de mensen van de ijssalon hier. Super ijssalon, die hebben heel snel een ladder geregeld uit een opslag", aldus Arthur. Met behulp van verschillende ladders konden ze uit hun benarde positie worden bevrijd.

Zij zijn de redders heel erg dankbaar voor hun snelle optreden, net als overigens de rest van de Weespers. "Ook het café en het restaurant, iedereen geeft ons zoveel liefde. Koffie en sinaasappelsap, drinken. Echt Weesp is zo'n prachtig stadje", vertelt Emilie.

Arthur en Emilie kunnen voorlopig niet terug naar hun woning, die is vanwege de roet- en waterschade voorlopig onbewoonbaar.