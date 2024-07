Drie jaar cel geëist tegen nep-bankmedewerker (21) voor oplichten tientallen ouderen

Nadat er meerdere meldingen van oplichting met dezelfde handelwijze waren binnengekomen, startte de politie in juli 2023 met het onderzoek naar de Amsterdammer. De verdachte zou de meeste slachtoffers hebben gebeld. Hij vertelde hen dat hij een bankmedewerker was en dat er iets mis was met hun bankrekening.

Slachtoffers hebben angstklachten

Ze moesten vervolgens een app downloaden en op die manier kon hij op afstand meekijken op hun bankrekening. Hij zou de slachtoffers daarna hebben aangespoord om geld over te maken. Met het geld dat hij hen aftroggelde zou hij cadeaukaarten hebben gekocht, waarmee hij iPhones en andere luxe spullen bestelde.

"Met zijn handelen heeft hij alle slachtoffers leed aangedaan, hun vertrouwen geschonden en hen angst aangedaan", zei de officier van justitie vandaag. "Deze slachtoffers voelen zich stom of schuldig, en ervaren angstklachten als gevolg van wat hen is overkomen. Ze hebben geen vertrouwen meer in het online betalingsverkeer of überhaupt het voeren van telefoongesprekken.”

Persoonsgegevens gekocht via Telegram

Op de tenlastelegging vandaag stonden elf feiten met achttien slachtoffers. Zij zouden voor bijna 35 duizend euro zijn opgelicht. Maar het OM noemt dat slecht het topje van de ijsberg. Er zouden namelijk nog veel meer slachtoffers zijn en de man zou nog meer strafbare feiten hebben gepleegd. Volgens het OM kocht de man via Telegram de persoonsgegevens van z'n slachtoffers. De politie vond op de telefoon van de man de gegevens van duizenden mensen.

De rechtbank doet op 30 september uitspraak in de zaak.