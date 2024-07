Wethouder is klaar met ambtenaren die niet willen veranderen: "Dan is het functie elders"

Er gaat een ander regime gelden op het stadhuis. De vrijblijvendheid voor het volgen van cursussen en trainingen is verleden tijd. Ook worden er voortaan prestatie-afspraken gemaakt met de zo'n 1100 leidinggevenden bij de gemeente over bijvoorbeeld de samenstelling van het team: is die bijvoorbeeld wel divers genoeg?

Houdt een leidinggevende zich niet aan de afspraken? Dan wordt er genormeerd en als het dan nog niet beter gaat volgen sancties. Van Buren: "Als je niet kunt veranderen, dan hoor je niet in deze organisatie. Dan is het functie elders. Ik zeg het heel hard, maar dat bedoelen we met normeren."

En: "Als je nu via harde cijfers moet lezen dat jouw manier van leidinggeven niet goed is, dan moet je daarvan leren en als je dat niet kunt of wilt dan moet je nadenken of de gemeente Amsterdam de juiste plek voor je is."

Pesterijen

Van Buren ging er dinsdagavond stevig in tijdens een extra commissievergadering in het stadhuis. Ze is overduidelijk klaar met ambtenaren die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag en weigeren te veranderen. De extra vergadering was nodig, omdat de agenda van de commissie vorige week tjokvol was. De raad vond het rapport van Verwey-Jonker Instituut te belangrijk om pas na het reces te bespreken.

Verwey-Jonker constateerde twee weken geleden in een rapport dat de gemeente Amsterdam verre van een fijne werkplek is. Er is sprake van een verziekte werkcultuur: Het afgelopen jaar heeft 55 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek te maken gehad met bijvoorbeeld pesterijen, uitsluiting of geweld.