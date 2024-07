Gemeente trekt 15 miljoen extra uit om ouderen vitaal en gezond te houden

Het stadsbestuur trekt de portemonnee en maakt extra geld beschikbaar om ouderen vitaal en gezond te houden. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren toe en naar verwachting telt de stad in 2050 zo'n 190.000 ouderen. Met 15,1 miljoen euro extra hoopt de gemeente dat Amsterdammers 'gezond en prettig oud worden'.

Nu telt de stad nog ongeveer 127.000 ouderen, maar dat neemt de komende jaren dus behoorlijk toe. De gemeente gaat kijken hoe 65-plussers op hun oude dag nog vitaal kunnen leven en hoe zij daarbij geholpen kunnen worden. Ook moeten wijken met het geld aangepakt worden, zodat er genoeg voorzieningen en passende woningen beschikbaar zijn voor de ouderen. Zo worden buurten dementievriendelijk gemaakt en komt er meer ruimte voor mantelzorgers.

"Het is mooi dat Amsterdammers steeds ouder worden. Maar er zijn grote gezondheidsverschillen, de eenzaamheid onder ouderen is schrikbarend hoog en te veel senioren wonen in slecht toegankelijke woningen", reageert zorgwethouder Alexander Scholtes.

De wethouder noemt het 'schrijnend' dat ouderen niet op een waardige manier oud kunnen worden in de stad. "Ik zie dat er vanuit het Rijk veel te lang is weggekeken van de vergrijzing die op ons afkomt."

Seniorenflats

De gemeente investeert de laatste tijd meer geld in de ouder wordende bevolking van de stad. De komende jaren moeten er bijvoorbeeld 23.000 woningen bij worden gebouwd voor de leeftijdsgroep. De gemeente wil voor 2030 dertig 'Lang Leven Thuisflats' realiseren, waar ouderen gemakkelijker kunnen blijven wonen.