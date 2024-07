Politie deelt beelden van man die explosief liet afgaan bij huis in Driemond

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die in september een explosie veroorzaakte bij een woning in Driemond. Door de explosie ontstond brand in de woning aan de Burgemeester Kasteleinstraat.

Ten tijde van de explosie was de bewoner in het huis aanwezig. De vrouw wist via een raam op de eerste verdieping het huis te verlaten en bleef ongedeerd.

Op de beelden is zien is hoe de verdachte in de nacht van 7 op 8 september, rond 01.30 uur, een donkere vloeistof op een bewakingscamera bij het huis spuit, waardoor het beeld wazig is. Vervolgens steekt hij met een flesje brandbare vloeistof een explosief aan en gooit het tegen de woning waarop brand uitbreekt. De woning is uiteindelijk onbewoonbaar verklaard.

De politie vraagt getuigen van de explosie of mensen die de man herkennen contact op te nemen.