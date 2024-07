Joris Queer & Pride: gender onder de loep, pinkwashing en queer-literatuur

Queer & Pride 2024 is aangebroken in Amsterdam. Programmamaker Joris van de Sande zal voor AT5 de komende drie weken in de talkshow Joris, Queer & Pride elke vrijdag in gesprek gaan met tafelgasten uit de LHBTQIA+ gemeenschap. Ondersteunt met mooie informatieve reportages en een gesproken column van Diva Mayday .

In de eerste talkshow zijn te gast: radiopresentator schrijver Lara Billie Rense, schrijver journalist Rocher Koendjiabrie, theatermaker Rikkert van Huisstede en booktokker Noah de Campos Neto.