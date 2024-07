Politiek nl Gaan GroenLinks en PvdA ook in Amsterdam een lijst vormen? "Dat weet ik niet"

Fractievoorzitters Imane Nadif (GroenLinks) en Fatihya Abdi (PvdA) willen niet zeggen of ze willen dat beide partijen ook in Amsterdam samen de verkiezingen ingaan. "Dat is echt aan de leden."

Abdi benadrukt in het AT5-programma Stemming op de Stopera dat beide partijen de afgelopen jaren al veel samenwerkten. "Ongeacht wat de uitkomst zal zijn, want we zijn een ledenpartij, dus het is aan de leden, maar met linkse samenwerking gaan we gewoon door."

Quote "Ik heb op landelijk niveau ook gezien hoe dat is gegaan" Imane Nadif, fractievoorzitter GroenLinks

"Dat weet ik niet", reageert Nadif op de vraag of beide partijen één lijst moeten vormen en dat er dus ook maar één fractievoorzitter zou zijn. "Ik zit ook in het partijbestuur, dus heb op landelijk niveau ook gezien hoe dat is gegaan." Ze wijst er net als Abdi op dat er bijvoorbeeld door middel van zogeheten stembusakkoord in het verleden al samengewerkt is. "Dus ik maak me niet zo veel zorgen over de samenwerking." Twee weken geleden bleek uit interne onderzoeken dat leden van de PvdA het wel zien zitten om samen met GroenLinks een lijst te vormen. Bij GroenLinks zou dat anders zijn, een meerderheid van die leden lijkt niet samen met de PvdA te willen.

Quote "Het kan één lijst zijn, het kan ook zijn dat we er de tijd voor nemen" Farley Asruf, raadslid PvdA

Ook PvdA-raadsleden Farley Asruf en Mohamed Belkasmi zeggen niet of ze voor of tegen zijn. "Ik denk dat beide vormen in ieder geval heel goed zijn, een stembusakkoord en een gezamenlijke lijst, maar dat de optie niets doen in ieder geval voor mij geen optie is", zegt Belkasmi. Asruf wil 'goed kijken naar de samenwerking'. "Het kan één lijst zijn, het kan ook zijn dat we er de tijd voor nemen." Aankomende vrijdag zal volgens beide fractievoorzitters bekend worden wat de leden willen. Bekijk hieronder de volledige aflevering van Stemming op de Stopera: