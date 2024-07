Slecht weer, maar toch bijna volgeboekt: Flevolandse campings zien zomer positief in

16990c5a-0c2f-3b83-b6c1-3bb0dd6fed7a RPO

Regen, wind en lage temperaturen: het voorjaar en de eerste weken van de zomer hebben nog weinig zonnige en warme dagen opgeleverd. Onder andere in Friesland leidt het tot lege kampeervelden. Maar Flevolandse vakantieparken zijn desondanks al redelijk vol qua reserveringen, blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland.

"Wie gaat er nou in Flevoland op vakantie", zegt Suzanne Klap-Munsterman van camping het Bosbad in Emmeloord. Niet dat dat haar eigen mening is: ze vindt dat Flevoland vakantiegangers een hoop te bieden heeft. "Maar mensen hebben er een ander beeld van".

Reserveringen nemen toe

Die reputatie kan het soms al moeilijk maken om de camping te vullen en de aanhoudende regen maakt dat niet beter. Maar nu de zon gaat schijnen ziet ze voorzichtig een stijging in het aantal reserveringen, al loopt het nog wat achter op voorgaande jaren.

De meeste vakantieparken reageren positief op de vraag of er al veel gereserveerd is. Europarcs Zuiderzee in Biddinghuizen is bijvoorbeeld al bijna vol: voor een vakantie van meerdere weken kun je er niet eens meer terecht. Ook camping Waterhout in Almere en RCN in Zeewolde zien de campingvelden snel vol lopen.

"Het zijn vooral de tentkampeerders die nu nog snel een reservering maken, nu de zon weer gaat schijnen", zegt een medewerker van camping 't Oppertje in Lelystad. "Wij zien de zomer rooskleurig tegemoet."

Viskampeerders malen niet om een beetje regen

Ook uitbater Thomas Maarssen van Viscamping Luttelgeest aan Zee ziet de zomer zonnig in. Er staan nog niet zoveel mensen op het terrein maar dat komt wel goed, zegt Maarssen. De camping is nét even anders dan andere campings. De gasten komen niet zozeer voor het mooie weer. Ze komen voor de visvijvers. "Je kunt hier vissen op forel, meerval, steur en zalmforel", zegt Maarssen.

Bezoekers kunnen hun hengel uitwerpen bij de buitenbassins. Maar er zijn ook bassins binnen in een op het terrein gelegen kassencomplex. "Dat zie je iedereen buiten vissen", zegt Maarssen, En dan, als het gaat regenen, dan zie je iedereen met de hengel naar binnen rennen." Een kampeerder op het terrein geeft toe dat het weer hem niet zo boeit. "Als het regent, ach, dan gaan we gewoon even naar binnen he." Maarssen heeft er alle vertrouwen in. "Het seizoen is net begonnen. Het wordt vanzelf drukker hoor."