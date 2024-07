Huurprijs daalt flink in Almere, maar dat betekent niet dat een woning snel gevonden is

RPO

De gemiddelde huurprijs in Almere is in een jaar tijd flink gedaald en dat is tegen de landelijke trend in. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius over huurwoningen in de vrije sector.

In het tweede kwartaal van dit jaar was de huurprijs per vierkante meter in Almere gemiddeld 16,55 euro. Een jaar eerder was dat nog 17,79 euro en dat is een daling van 6,5 procent.

Landelijke stijging

De gemiddelde huurprijs in Nederland is in een jaar tijd juist met bijna tien procent gestegen, becijfert Pararius. Van de vijftien grootste steden zagen Hoofddorp en Apeldoorn de grootste stijging met veertien procent.

Het landelijke beeld is dan ook nog steeds dat het vinden van een betaalbare huurwoning steeds lastiger wordt.

Het dalen van de gemiddelde huurprijs in Almere hoeft niet direct te betekenen dat het makkelijker is om in die stad een betaalbare huurwoning te vinden.

Huurhuizen in Almere zijn per vierkante meter nog altijd euro's duurder dan in steden als Apeldoorn, Enschede en Nijmegen.