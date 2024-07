Draagvlak voor Lelylijn in Emmeloord groter dan in Leeuwarden

Visualisatie station Emmeloord - RPO

Inwoners van plaatsen waar een nieuw treinstation voor de Lelylijn moet komen, zijn positiever over de komst van de treinverbinding dan andere mensen in de noordelijke provincies. Ze zien voordelen voor bereikbaarheid, arbeid en de samenleving. Het gaat om inwoners van Noordoostpolder, Drachten, Leek en Tolbert.

Gebieden in het noorden die niet beter bereikbaar worden, zien juist meer nadelen van de spoorverbinding. Dit blijkt uit onderzoek van het Planbureau Fryslân, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.

In het onderzoek werd gekeken naar de voor- en nadelen van de aanleg van de Lelylijn. Het gaat dan onder meer over milieu, welzijn, veiligheid, samenleving, woning, werk en vrije tijd.

Inwoners zijn voor het onderzoek met elkaar in gesprek gegaan tijdens meerdere bijeenkomsten in de verschillende regio's. Aan het onderzoek deden in totaal 141 mensen mee, van wie er 55 uit Noordoostpolder kwamen.

Noordoostpolder positiefst

Inwoners van Noordoostpolder verwachten de meeste positieve effecten van de spoorlijn. De inwoners verwachten dat banen en verschillende voorzieningen in Noordoostpolder en daarbuiten beter en sneller bereikbaar worden.

Ook verwachten de inwoners dat de gemeente aantrekkelijker wordt voor de vestiging van nieuwe inwoners en bedrijven.

Daarnaast is een positief punt volgens de inwoners dat de gemeente beter bereikbaar wordt en dat er daardoor meer jongeren blijven wonen.

Toch zijn er onder de inwoners ook zorgen. Zo verwachten deelnemers van het onderzoek een toename van geluidsoverlast, afname van de regionale identiteit en een prijsstijging van de woningen in het gebied.

Zorgen bij andere plaatsen

In de gesprekken met inwoners uit andere gebieden die niet beter bereikbaar worden, zoals Leeuwarden of een verzameling Friese dorpen, kwamen minder voordelen naar voren en dachten inwoners vooral na over de nadelige effecten voor de natuur, het milieu en de samenleving in hun woonplaats.

In het onderzoek staat dat er ook een verschil is tussen jongeren en ouderen. De jongere mensen denken veel baat te hebben bij de treinverbinding, onder meer voor werk. Ouderen denken dat het milieu veel nadelen gaat ondervinden van de spoorverbinding.

Verder denken de meeste mensen dat de Lelylijn zorgt voor het verdwijnen van banen, omdat de Randstad veel beter bereikbaar is. Mensen zijn bang dat de regionale identiteit verdwijnt, doordat mensen vanuit andere regio's naar plaatsen als Drachten of Leek verhuizen, als de verbinding er komt.