Wethouder Lelystad wil inspraak bewoners bij bouwprojecten tegen het licht houden

Voor de bewoners van De Veste komt het dus straks aan op goed overleg met een projectontwikkelaar. Want de 48 appartementen mogen er komen. De raad heeft het bestemmingsplan goedgekeurd, dat een bouwhoogte van vijftien meter toestaat. Hoe het complex vorm wordt gegeven is dus aan de ontwikkelaar.

Een voorstel van de PVV om helemaal geen appartementen te bouwen en het veld leeg te laten werd weggestemd. De andere fracties willen niet tornen aan de dertien bouwlocaties in de stad, die in 2021-2022 na een uitgebreid proces zijn aangewezen.

Die zijn allemaal nodig om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, al stelde de PVV dat er elders in Lelystad voldoende plek is om te bouwen.

Ook vinden ze dat wethouder Van Dijk hen in een gesprek in mei heeft misleid door te stellen dat bezwaar maken tegen de reactie van de gemeente geen nut zou hebben, omdat het plan toch wel doorgaat.

De Buitenhof-bewoners willen nu in gesprek met de gemeenteraad om met hen alle zorgen te bespreken over wat er in hun ogen is misgegaan in de inspraakprocedure en communicatie.