De Zwoele Stad: Barbara Barend en Bram Moszkowicz over het gewicht van hun achternaam

In deze aflevering van De Zwoele Stad heeft presentator Nicolai Brannan twee bekende Amsterdammers aan tafel die niet meer in de stad wonen. Voormalig topadvocaat Bram Moszkowicz en sportjournalist Barbara Barend gaan in gesprek over het gewicht van een achternaam, antisemitisme en topsport.

Zowel Barbara Barend als Bram Moszkowicz weet hoe het is om een achternaam te hebben die al bekend was voordat zij geboren werden. Het is in beide gevallen ook een achternaam die een joodse familiegeschiedenis met zich meedraagt die te maken heeft gehad met de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. “In dat opzicht ben ik blij dat ik nu buiten Amsterdam woon", reageert Barend als ze gevraagd wordt naar de UvA-protesten van afgelopen voorjaar. “Ik ken niet één joodse Nederlander die het niet verschrikkelijk vindt wat er in Gaza gebeurt (...) maar de agressie vind ik heel eng. Ik liep toevallig langs de Oudemanhuispoort en ik merk dat ik er bang van word."