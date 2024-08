De Zwoele Stad 2024: Dilan Yurdakul & Noni Kooiman over oogstjaren, bbq boeken en leven tussen verschillende culturen

Vanwege haar achtergrond is Dilan geboeid door de wrijving tussen autonomie en gemeenschap, en het losbreken uit familiepatronen. Ze wil met haar boek Maskerziel een nieuw geluid uitdragen: het geluid van de derde generatie migranten die tussen twee culturen leeft - de Nederlandse cultuur en de Turkse cultuur. In februari ging Alter in première, Dilan's solovoorstelling die voortvloeide uit haar boek. Met die voorstelling gaat ze in het najaar toeren.