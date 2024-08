De Zwoele Stad: Aïcha Marghadi en Sheher Khan over Studio Sport, ongelijkheid en Lutjewinkel

In deze aflevering van De Zwoele Stad heeft presentator Waldy van Geenen twee Amsterdammers aan tafel die afgelopen jaar veel in het nieuws waren. Presentator Aïcha Marghadi rekende af met de onveilige werksfeer bij Studio Sport in een groot artikel in de Volkskrant, met alle gevolgen van dien. DENK-lijsttrekker Sheher Khan had een erg actief jaar in de Gemeenteraad.

In maart vorig jaar was oud-NOS Sport presentator Marghadi de hoofdrolspeler in een artikel van de Volkskrant. Daarin deed onder andere zij een boekje open over de giftige werksfeer op de redactie. Discriminatie, seksisme, racisme, en vernedering waren er aan de orde van de dag. Marghadi kreeg vanuit alle lagen te maken met vormen van buitensluiting en werd uiteindelijk als ‘te lastig’ ervaren, waarna zij naar eigen zeggen ‘weg werd gestuurd’. "Ik kan geen Studio Sport meer kijken (...) Ik weet wie er achter de camera’s staan, ik weet welke presentatoren aan mijn stoelpoten probeerden te zagen", aldus Marghadi.

Sheher Kahn deed zijn eerste werkervaring op in de Febo, een plek waar zijn vader ook heeft gewerkt. Later in zijn carrière merkte hij dat het, ondanks een stapel aan diploma's, moeilijk was om aan de bak te komen. Totdat hij solliciteerde onder de naam Boudewijn van Zuylen; de deuren gingen voor hem open. "Ik kan wel verder gaan met mijn eigen leven, maar wat als je die diploma's niet hebt, dan is het tien keer erger. Dat is mijn motivatie geworden", aldus Kahn.

