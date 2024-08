De Zwoele Stad: Eveline van Leeuwen en Boj van den Berg over eurekamomenten en de toekomst van de stad

Een nieuw seizoen van De Zwoele Stad is in volle gang. En dit jaar nemen we de afleveringen op vanaf het Marineterrein, een plek die we als Amsterdammers kennen van de zomerse dagen en als een plek om een duik te nemen om af te koelen. Dat er intussen allemaal experimenten voor de stad worden uitgevoerd, weet je misschien niet. Boj van den Berg en Eveline van Leeuwen praten ons helemaal bij in deze aflevering van De Zwoele Stad, gepresenteerd door Nadine van Ginkel.

AT5

Eveline en Boj zijn allebei actief betrokken bij het Marineterrein: een plek die eigenlijk een losstaand eilandje is midden in het centrum van de stad. Het terrein wordt namelijk niet beheerd door de Gemeente Amsterdam, maar is in beheer van Bureau Marineterrein en Defensie. Het is hiermee al bijna tien jaar een testgebied voor de eigen toekomst: Amsterdammers zijn op het Marineterrein dus eigenlijk een soort proefkonijnen zonder dat te weten.

AT5

Eveline van Leeuwen is wetenschappelijk directeur van het AMS Institute, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, een samenwerkingsverband met de universiteiten van Delft en Wageningen. Daarnaast is ze hoogleraar economie in Wageningen. Vrouwen in de wetenschap zijn nog steeds schaars, een gemiste kans volgens Eveline. "Het is jammer voor de economische wetenschap, diversiteit is belangrijk, je onderzoek wordt er ook gewoon beter van. We zitten nu met best wel dominante denkoplossingen. Oplossingen hebben nu minder kansen gekregen."

Boj van den Berg is hoofd ruimtelijke inzicht op het Marineterrein. Hij houdt zich bezig met verschillende experimenten. Vorig jaar zijn er twintig parkeerplaatsen opgeheven op het terrein en een oproep gedaan: wat zou jij doen met het beheer van één of twee parkeerplaatsen? Maar wat maakt een experiment een succes en wanneer spreek je van falen? "Een experiment heeft gefaald als we er heel veel van geleerd hebben. Ik ga pas echt aan als het dreigt moeilijk te worden", aldus Boj.

AT5

Aan tafel hebben we het verder over de vraag voor welke stedelijke uitdagingen wij staan, welke positie Amsterdam hierin moet innemen, en of we hier over vijftig jaar nog kunnen wonen.