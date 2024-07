Hogere huur tijdelijk toegestaan om bouw middeldure woningen te stimuleren

Het college staat bouwers van huurwoningen in het middensegment tijdelijk toe een hogere huur te vragen. Met de maatregel hoopt wethouder Dantzig (Woningbouw) de bouw van dit type woningen aan te zwengelen. Door de Wet betaalbare huur wordt in dit segment minder gebouwd, ziet de gemeente.

Door de wet mag in het middensegment de kale huur tussen de 879,66 en 1165,81 bedragen. Hierdoor gaat de huur van duizenden Amsterdammers in de toekomst omlaag.

"We komen ontwikkelaars tegemoet om in dit betaalbare segment te blijven bouwen"

"We bieden meer financiële ruimte aan ontwikkelaars om woningen te bouwen én komen we ontwikkelaars tegemoet om in dit betaalbare segment te blijven bouwen. Dat is heel hard nodig", aldus de wethouder.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering vertelde hij, in antwoord op vragen van de VVD, dat er samen met de andere wethouders 'best wel lang bij stil gestaan' is bij het extra bedrag dat huurders moeten betalen. "Maar we hebben hier het belang van betaalbare en nieuwe woningen bovenaan gezet."