Gemeente Amstelveen blijft ook komende jaren Museum Cobra financieel ondersteunen

De gemeente Amstelveen blijft Museum Cobra financieel ondersteunen voor in ieder geval nog drie jaar. Het museum werd eind vorig jaar door de gemeente gered van een faillissement. De gemeenteraad stemde vandaag unaniem in om ook de komende jaren 1,4 miljoen euro te investeren in het museum.

Het museum zat jarenlang in financieel zwaar weer. In 2022 noteerde de instelling een verlies van 350.000 euro en de voorspelling was dat het vorig jaar op zou lopen naar bijna 700.000 euro. De gemeente van Amstelveen wilde in eerste instantie geen subsidie afgeven, maar draaide uiteindelijk 180 graden en besloot om het museum toch te redden.

Eisen voor subsidie

Daarvoor werd wel een aantal eisen gesteld. Zo moest het museum de organisatie veranderen en de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Het bestuur en de directie van Museum Cobra moesten van het stadsbestuur aftreden en er moest een toekomstplan komen om het museum weer financieel gezond te krijgen.

In het opgestelde plan staan onder andere de keuze voor een permanente collectie en een educatief programma, ook gaat het museum meer samenwerken met lokale organisaties. Het stadsbestuur en de Amstelveense gemeenteraad zijn tevreden over het plan en hebben er weer vertrouwen in dat een doorstart kansrijk is. Daarom werd er unaniem besloten om de financiële ondersteuning de komende jaren door te trekken.

"Het bestuur van Museum Cobra is alle medewerkers veel dank verschuldigd voor hun loyaliteit en voor het schrijven van het toekomstplan", reageert het museum op de verlening van de subsidie. "Hun inzet en toewijding zijn van onschatbare waarde geweest bij het vormgeven van de toekomstvisie van het museum."