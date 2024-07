Honderden bootwrakken in de stad, aantal afgelopen jaar bijna verdubbeld

Het aantal bootwrakken in Amsterdam is het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen. Dit komt doordat er meer regen is gevallen en doordat er tijdens de coronaperiode meer bootjes zijn gekocht, waar deels niet meer naar wordt omgekeken. De wrakken moeten stuk voor stuk uit het water worden gehaald worden door de afdeling nautisch toezicht.

AT5 vaart mee met schippers Jan-Willem Pranger en Richard Matser. Richard vaart al 35 jaar voor waternet en haalt onder andere bootwrakken uit het Amsterdamse water. In de afgelopen jaren is het aantal bootwrakken in Amsterdam flink gestegen. In 2023 werden in totaal 425 bootjes gelicht. Dit is een flinke toename vergeleken met eerdere jaren. In 2022 was het totale aantal wrakken 230, terwijl in 2021 dit 219 wrakken waren.