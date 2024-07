Het Verkeer nl IJburglaan afgesloten vanaf 22 juli: “Belangrijkste verkeersader gaat eruit”

Er wordt binnenkort gewerkt aan de IJburglaan. Op meerdere plekken is het asfalt in slechte staat en daarom wordt vanaf 22 juli de weg afgesloten. Dat betekent dat bewoners alleen via Diemen het gebied in en uit kunnen. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Anita Stokx welk werkzaamheden op de planning staan.

Stokx vertelt waarom ze de drukke verkeersroute IJburglaan aan gaan pakken. “We gaan het asfalt vervangen, want het is einde levensduur. De slechte staat van het asfalt veroorzaakt schade en het is niet meer veilig'', legt Stokx uit. Om de werkzaamheden aan de weg en het gebied daaromheen veilig uit te voeren, worden de rijbanen in zijn geheel afgesloten. Het werk aan de weg valt samen met groot onderhoud van Rijkswaterstaat aan de Zeeburgerbruggen. “Het is een opgave om de belangrijkste toevoerweg van IJburg af te sluiten. We hebben andere alternatieven onderzocht. Maar die waren niet mogelijk. We moeten het nu zo doen”, vertelt Stokx.

Scheur in asfalt op de IJburglaan - AT5

De meningen over de afsluiting van de IJburglaan zijn verdeeld: “Dat gaat meer drukte veroorzaken op de weg, vrees ik”, vertelt een automobilist. Al heeft hij ook begrip. “Onderhoud is altijd goed”, voegt hij toe. Een bewoner op IJburg zegt veel te gaan merken van de werkzaamheden. “Onze belangrijkste verkeersader IJburg af gaat eruit. Dat betekent dat we moeten omrijden. Maar dat is niet zo erg, het is belangrijk dat de brug goed blijft.” Autohinder 20 juli sluit Rijkswaterstaat afslag s114, oftewel de buitenring van de A10, af voor andere werkzaamheden. 22 juli begint het werk aan de IJburglaan zelf van dezelfde kruising t/m de Haringbuisdijk. Bewoners van IJburg kunnen met de auto alleen via Diemen het gebied in en uit. Voor fietsers, voetgangers en tramverkeer hebben de werkzaamheden geen gevolgen. Het werk aan de IJburglaan is 4 augustus klaar. Daarna volgt er nog werk aan de buiten- en binnenring van de A10 door Rijkswaterstaat.