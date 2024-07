Justitie eist vijftien jaar cel tegen verdachte van dodelijke schietpartij Rodney Mijnals

Rodney Mijnals werd in februari van 2022 doodgeschoten achter zijn huis aan de Fizaeustraat in Oost. Een 21-jarige man werd daarbij geraakt in zijn arm en raakte zwaargewond, maar overleefde de schietpartij wel. Volgens het OM werd er vanuit de woning van Mijnals drugs gehandeld en werd het ook als opslagplaats gebruikt. Mijnals zou zijn doodgeschoten nadat er ruzie was ontstaan, waarom er ruzie was is voor justitie niet duidelijk.

Een verdachte kon niet direct door de politie worden aangehouden en de recherche vroeg daarom door middel van een 'sms-bom' om tips. Duizenden Amsterdammers die rond het tijdstip van de schietpartij onder de dekking vielen van een telefoonmast in de buurt krijgen de sms. Een paar dagen later werd de inmiddels 24-jarige Almeerder aangehouden door de politie. In november werd de 27-jarige man opgepakt.

Bloedspoor in auto

Ook Bureau 020, het opsporingsprogramma van AT5, besteedde diezelfde week van de sms-bom aandacht aan de zaak. De politie gaf destijds aan dat het op zoek was naar een specifiek voertuig dat de daders bij het incident zouden hebben gebruikt. Dit voertuig werd in beslag genomen en de recherche heeft daar meerdere bewijsstukken gevonden.