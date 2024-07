Gemeente stuurt deurwaarder op docent af na foutieve parkeerboete, burgemeester en wethouder kritisch op Queer Amsterdam na verbod Israëlische vlag en houtbouwliefhebbers maken een luistergids over houten huizen in de stad. Dat en meer in het AT5 Nieuws van woensdag 17 juli, gepresenteerd door Quirien Euwe.