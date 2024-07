Het wordt tropisch warm: waar kan je zwemmen in Amsterdam?

Let op: zwemmen wordt afgeraden in het water van het Groenstrand aan de Ouderkerkerplas, het Doesstrand bij het Twiske en de speelvijver aan de noordkant van de Gaasperplas. Als je daar zwemt, heb je grote kans op buikklachten. Hetzelfde geldt bij het Strand de Hoge Dijk bij Abcoude. Kijk op www.zwemwater.nl voor actuele informatie.

Allereerst de officiële zwemlocaties in open water, waar de gemeente de waterkwaliteit controleert. Je kunt veilig zwemmen in het Diemerpark, op IJburg, bij de Gaasperplas (Strand Zuidoever, op de Valburgdreef), het Zandstrand bij de Ouderkerkerplas en in het Amsterdamse Bos en rond de Nieuwe Meer. Bij het Twiske is het water goedgekeurd bij de spartelvijver en het Vennegatstrand.

Eigen risico

Spring je het liefst van de dichtstbijzijnde steiger? Dat is niet overal toegestaan (bij Het Stenen Hoofd riskeer je zelfs een boete) of op eigen risico. De gemeente controleert het water niet overal en waarschuwt om op te letten voor boten. Populaire zwemsteigers zijn: Entrepotdok, Borneokade, de Bogortuin, Schinkeleilanden en het Marineterrein.

Ook is de bodem op sommige plekken verontreinigd met onder andere zware metalen en bestrijdingsmiddelen. Dat is met name rond Oostenburg bij de Oostelijke Eilanden en rond Prinseneiland bij de Westelijke Eilanden het geval. Kom je in aanraking met het slib op de bodem door inslikken of huidcontact, dan kan het slecht zijn voor je gezondheid.

Zwembad

Zwem je het liever in een zwembad, dan kun je vanaf zaterdag weer terecht in het buitenbad van het De Mirandabad. Dat gaat dan na een verbouwing van 10 maanden weer open. Ook de andere gemeentelijke buitenbaden zijn open: het Noorderparkbad, Brediusbad, Flevoparkbad, Sloterparkbad en Sportplaza Mercator.