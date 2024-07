Wethouder wil 'milde knip' Weesperstraat: van twee banen naar één en 30 km/uur

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) wil versmallingen in de Weesperstraat aanbrengen en daar ook de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 km/uur, schrijft ze in een raadsbrief. Het doel is het verminderen van de overlast voor omwonenden. Van der Horst noemt de maatregelen een 'eerste stap op weg naar een Weesperstraat waar verkeer en stedelijk leven meer in balans zijn met elkaar'. De aanpassingen wil Van der Horst in 2025 uit gaan voeren.