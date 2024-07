Halsema beëdigd voor tweede termijn: "Stad van mensen met een grote bek en een hart van goud"

Burgemeester Femke Halsema is in de gemeenteraad vanmiddag beëdigd voor haar tweede termijn voor zes jaar als burgemeester van de stad. Ze noemt het een 'grote eer' om in de stad burgemeester te mogen zijn, maar weet dat er ook nog uitdagingen de komende jaren liggen.

AT5

"Toen ik zes jaar geleden begon aan dit ambt dacht ik dat ik alles wist… Maar ik had geen idee welke geweldige mensen ik zou ontmoeten", begint Halsema haar toespraak na de beëdiging. In haar speech bedankt de burgemeester de medewerkers van de gemeente, de hulpdiensten en haar familie. Ook heeft de burgemeester nog wat woorden voor de Amsterdammers. "De afgelopen jaren heb ik duizenden Amsterdammers ontmoet. Luidruchtige, stille, brutale, verlegen, gedreven, creatieve, ondernemende, zorgzame, eigenzinnige Amsterdammers. Onze stad barst van de mensen met een grote bek en een hart van goud. Zoals de mevrouw die mij tijdens een bewonersbijeenkomst uitschold voor hoerenmadam en daarna alleraardigste briefjes stuurde. Ik ga ervan uit de komende jaren nog veel van dit soort briefjes te krijgen." 'Een stad waar wij van houden' Halsema zei dat de inwoners van de stad echt weten wat Amsterdam is. "Een stad waar wij, Amsterdammers, van houden. Soms op het irritante, of zelfs arrogante af. Maar de echte reden waarom we zo trots zijn, ligt niet alleen in de schoonheid van gebouwen, de rijkdom van onze kunst en cultuur of de kampioenschappen van Ajax. Onze trots zit in de tegenslagen die we hebben overwonnen, in de veerkracht die de stad elke keer laat zien."

Ze geeft een aantal voorbeelden waar de veerkracht van de Amsterdammers naar voren komt: de coronapandemie, de moord op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, de inval van Rusland in Oekraïne en Joodse en Palestijnse Amsterdammers die toenadering zoeken na de gebeurtenissen sinds 7 oktober. Opdrachten voor de stad Maar in de momenten waar de Amsterdammers hun veerkracht tonen, zitten volgens Halsema ook de opdrachten voor de stad. "De eerste opdracht is veiligheid. Daarom zal de aanpak van ondermijning onverminderd doorgaan." De burgemeester roept daarom op tot meer politiecapaciteit en meer mogelijkheden. "Als het kabinet gehoor geeft aan deze wensen, dan beloof ik niet meer, of in ieder geval minder vaak, te zullen beginnen over het reguleren van drugs."

De tweede opdracht die Halsema benoemt is 'het hoeden van onze rechtsstaat en grondrechten'. Daarin kaart ze het opkomende antisemitisme, moslimhaat, racisme, xenofobie, vrouwenhaat en preutsheid aan, maar ook recht voor mensen die zich vreedzaam willen uiten in een demonstratie. Voor de laatste opdracht spreekt Halsema ook de raad aan. "Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Te vaak heb ik gezien hoe juist de mensen die kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, worden vermalen door het bureaucratische en juridische systeem dat in decennia is opgetuigd. Ik ga hier geen grote beloftes doen, behalve dat ik me hier de komende jaren met voorrang voor zal inzetten." 'Kleine en veerkrachtige wereldstad' Halsema sluit haar toespraak af met een verwijzing naar het document waarin Floris V, de graaf van Holland, Amsterdam tolprivilege toekende. "Dat was het moment dat een kleine nederzetting hun gemeenschap bevestigd zagen. Misschien dachten ook zij dat ze alles wisten, maar zij konden niet voorzien dat eeuwen van mirakelen en rampen, van crises en voorspoed, van oorlog en vrede, deze moerassige plek zouden laten uitgroeien tot een kleine en veerkrachtige wereldstad. Het is mij een grote eer om in die stad uw burgemeester te mogen zijn." Voor de beëdiging werd Halsema nog toegesproken door de commissaris van de Koning:

AT5