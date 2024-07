"Ik mis mijn Suriname", ouderen reizen virtueel naar geboorteland

Naar Toronto in Amerika, of naar de kangoeroes in Australië: tientallen ouderen hebben vandaag een reis gemaakt in Verpleeghuis De Venser in Zuidoost. Aan de hand van Virtual Reality (VR) waren ze even aan de andere kant van de wereld. Voor sommigen was dat hun geboorteland. "Ik mis mijn huis."

Marga Baggelaar werkt in De Venser. Ze vertelt dat ze vaak hoort van ouderen dat ze zo graag terug willen naar hun geboorteland. "We hebben een hele multiculturele mix aan bewoners. Veel bewoners komen uit Suriname en wilden graag weer eens terug. Zo kwamen we op het idee om VR uit te proberen."

Door een donatie van zorgverzekeraar Univé kunnen ze nu de VR-brillen aanschaffen. Vandaag kijken ze of de bewoners het iets vinden. Baggelaar: "Je ziet de emoties, het enthousiasme en de verwondering. Het is fantastisch."

Die emoties spelen inderdaad. "Ik mis mijn Suriname", zegt een van de bewoners. Ze is sinds drie jaar in Nederland, zo vertelt ze, omdat ze ziek is geworden. Standaard draagt ze een foto van haar overleden man en haar oude huis in Suriname met zich mee. "Ik mis mijn huis. Ik zou graag teruggaan, maar ik kan niet alleen."

Indonesië

Een ander is in de 'virtuele realiteit' afgereisd naar Indonesië. "Ik ben een Javaan", zegt ze trots. "Mijn ouders komen er vandaan. Ik ben zelf geboren in Suriname." Ze kijkt om zich heen. "Ik zit onder water! Kijk, een schildpad en grote vissen. Grote vissen zijn mooi."

Een groot deel van de bewoners komt uit Nederland. Daarom kiezen zij voor een ander tripje: een trip down memory lane. "Ik ben in alle grote steden van Amerika geweest", zegt een bewoner. Op het moment kijkt ze rond in New York. Een ander is in Toronto. "Hierna wil ik naar Ontario! Dat is dichtbij, daar ben ik ook geweest. Wauw... Toronto..."