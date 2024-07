Ricardo reist met een hondenreddingsteam naar Frankrijk op zoek naar de vermiste Marjan

Ricardo Soto Escamilla is reddingshondengeleider. Hij is één van de 17 mensen die morgen met een team van Stichting Reddingshonden RHWW afreist naar Frankrijk op zoek naar de vermiste Marjan Roozendaal (73) Hij is ervan overtuigd dat ze haar zullen vinden. "Dat is instinct en we hebben de beste honden."

Ricardo Soto Escamilla is er klaar voor. Morgen vertrekt hij met zijn hond Leila, een witte Zwitserse herder naar het Franse plaatsje Vacquières . "Leila is een fijnzoeker", legt de hondengeleider uit. "Ze kan zowel levende mensen vinden, als mensen die al overleden zijn. Ze is getraind om mensen in het water te vinden, in een bos of die onder puin liggen, bijvoorbeeld na een ramp."

Familie en vrienden van Marjan Roozendaal zijn ten einde raad. De 73-jarige Amsterdamse, die een beginnende vorm van Alzheimer heeft, is sinds zondag vermist. Ze verdween van een camping in Frankrijk, sindsdien ontbreekt elk spoor van Marjan. De Franse politie heeft ook al met honden en helikopters gezocht, maar tot nu toe zonder resultaat. Haar familie heeft daarom het team met reddingshonden van RHWW ingeschakeld in de hoop dat zij haar wèl zullen vinden.

Ricardo is ervan overtuigd dat ze de 73-jarige Marjan zullen vinden. "Er zijn camerabeelden waar ze voor het laatst is gezien. Dat is ons startpunt en daar gaan we een cirkel trekken van een aantal kilometers en daar gaan we op ons eigen manier nóg een keer goed zoeken met onze gespecialiseerde honden."

Hoe dat is zijn werk gaat laat Ricardo zien. Hij is al 11 jaar vrijwilliger bij Stichting reddingshonden RHWW, en traint elke week met zijn honden Leila en Lexie samen met het team. Ook er één keer in de maand theorie. Met zijn honden is hij de hele wereld over geweest, en heeft vorig jaar nog geholpen in Turkije dat getroffen werd door een aardbeving. "We hebben nog 20 levende slachtoffers onder het puin weten te localiseren,"

Hoe groot de kans is dat ze Marjan zullen vinden, is moeilijk te zeggen, weet Ricardo. "Ze is lopend weggegaan, dan kan ze niet ver zijn. We hebben de beste honden en als ze daar is dan gaan we haar gewoon vinden. Voor de familie is het ontzettend belangrijk. Er is niks ergers dan onzekerheid."