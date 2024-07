Na twintig jaar geen Pride op het Amstelveld meer

Er komt geen Pride-feest op het Amstelveld. De gemeente verleent geen vergunning voor het evenement, omdat het niet past in het locatieprofiel dat sinds februari op het Amstelveld geldt. Deze nieuwe regels laten wel een feest toe dat tot 20.00 uur 's avonds duurt, maar deze eindtijd is voor het Pride-feest niet haalbaar, zegt de organisatie.

Stichting Pride Amsterdam stapte naar de voorzieningenrechter om bezwaar te maken tegen de afgewezen vergunning. Hun standpunt: door deze nieuwe regels verdwijnt een van de belangrijkste straat- en pleinfeesten van de Pride na twee decennia.

Ondanks dat er uit de evaluatie van het evenement vorig jaar bleek dat het niet tot excessieve overlast heeft geleid, oordeelt de rechter dat de vergunning niet kan worden verleend vanwege het nieuwe locatieprofiel.

Het Pride-feest op het Amstelveld stond al langer op de tocht. Wethouder Touria Meliani zei vorig jaar al dat deze locatie eigenlijk niet meer geschikt was. "Misschien een kleiner feest waarbij de impact minder groot is, maar het kan niet meer zoals het was."

'Kleinstedelijk gezeur'

In een bericht op Facebook betreurt Eelko Anceaux van Amstelveld Pride de beslissing en maakt zich zorgen over de manier waarop de wethouder Pride behandelt. Hij noemt het 'bange gemeentepolitiek', een 'verschraling' van de Pride en een 'vertrutting' van de stad. "Het beloont kleinstedelijk gezeur en onverdraagzaamheid van een enkeling. Laten we hopen dat Pride ooit, als er weer een vooruitstrevend stadsbestuur zit, terug kan keren op 't Amstelveld!"