Ajax wint oefenwedstrijd van kampioen uit Verenigde Arabische Emiraten

Francesco Farioli beschikte vandaag voor het eerst weer over een deel van de EK-gangers. Borne Sosa begon in de basis en Ahmetcan Kaplan viel in de tweede helft in bij de Amsterdammers. Voor de zestienjarige jeugdspeler Aaron Bouwman was het een speciale wedstrijd, hij maakte zijn officieuze debuut. De verdediger speelde de volle negentig minuten.

In de eerste helft kwam Ajax vrij gemakkelijk op een 2-0 voorsprong. Branco van den Boomen kon in de negentiende minuut de bal geplaatst binnenschieten na een aanval over de rechterflank. In de 31e minuut was het Julian Rijkhoff die de score verdubbelde. Mika Godts lanceerde Anton Gaaei aan de rechterkant, die met een lage strakke voorzet de bal voor de voeten van Rijkhoff wist te krijgen.

Toch een tegengoal

In de tweede helft bleven de Amsterdammers wat kansen krijgen, maar was het over het algemeen niet goed. De ploeg uit Dubai kreeg in totaal maar twee kansen, beiden in het tweede bedrijf. Rijkhoff wist een keer de bal van de lijn te redden, maar in de slotminuten viel de tegengoal toch. Een foutje van Sivert Mannsverk leidde de goal in.

Ajax is op dit moment op trainingskamp in Wageningen en speelt morgen nog één oefenwedstrijd tegen het Griekse Olympiakos. Volgende week donderdag moeten de Amsterdammers voor het 'echie', dan komt het Servische FK Vojvodina op bezoek in de Johan Cruijff Arena voor de tweede voorronde van de Europa League.