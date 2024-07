Stad nl Een kijkje in de 140 jaar oude koninklijke wachtkamer van Centraal Station

Je loopt er zo voorbij in alle haast naar de trein, maar aan de centrumkant kun je een glimp opvangen van de koninklijke wachtkamer. Achter glas zie je de oude koetsruimte. Aan perron 2b zie je een enorm goud-vergulden hek. "Dit hek gaat niet vaak open."

Als de cameraploeg van AT5 door het hek is, gaat die meteen weer dicht. "Dat is een procedure, want er mag geen ongeoorloofd iemand naar binnen komen", vertelt Max Put, architectuurhistoricus. Hij geeft af en toe rondleidingen door de wachtkamer. "Maar er zijn ergere gevangenissen, toch?", lacht Put.

De koninklijke wachtkamer werd gebruikt om landbestuurders die per trein naar Amsterdam kwamen in de stad te ontvangen. De wachtkamer werd gebouwd ten tijde van koning Willem III, maar dus niet alleen gebruikt door de Oranjes. Ook presidenten en andere koninklijke families uit Europa werden op deze plek welkom geheten. En ook dit zit in de details; zo staat er 'welkom' op het vloerkleed bij binnenkomst, en als ze de paardenkoets gebruikten om de stad in te gaan, stond er ook nog 'welkom' op de muur. Verlieten ze Amsterdam weer, dan zagen ze overal 'vaarwel' staan. Vliegtuig "De koninklijke families geven nu de voorkeur aan het vliegtuig. De laatste keer dat de wachtkamer is gebruikt was denk ik in 2007, toen ze op wintersport gingen naar Lech." Sinds een jaar is daarom ook de koninklijke trein uit dienst. Op de vraag of die in deze tijden niet weer moet rijden, antwoord Put: "Daar ben ik het wel mee eens."

Er is in bijna 140 jaar niets veranderd, vertelt Put verder. Zo is er aan elk detail gedacht. Schilderingen, gedichten, ontelbaar veel Nederlandse leeuwen en oranjeboompjes als verwijzing naar de familie Van Oranje: "Het is allemaal heel kwetsbaar. Daarom kunnen we 'm niet altijd openstellen voor publiek." Af en toe gebeurt het wel. Zo organiseert de NS rondleidingen op aanvraag en worden er wel eens evenementen gehouden. Voor de oorspronkelijke functie wordt de wachtkamer, die uit meerdere vertrekken bestaat, niet meer gebruikt.