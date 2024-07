Halsema blikt terug op politiek jaar: spanningen in de stad, demonstraties en bezoek Auschwitz

Vele demonstraties, een bezoek aan Auschwitz en een pleidooi om drugs te reguleren. Het politieke seizoen is voorbij en dus blikken we terug met Femke Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "Na zes jaar dag en nacht ploeteren heb ik het toch even nodig om wat boeken te lezen en even de telefoon uit te zetten."

Gisteren werd Halsema herbenoemd voor haar tweede termijn als burgemeester van Amsterdam. Ze legde in de raadszaal de belofte af. "Gisteren was ik wel; een beetje zenuwachtig, er was ook familie aanwezig, dat maakt het anders. Ondanks dat het bijna een formaliteit is, is het ook plechtig."

Het politieke jaar werd gedomineerd door het conflict in het Midden-Oosten. Op 7 oktober pleegde Hamas een aanslag op Israël en sindsdien is er een slepende oorlog in Gaza. In de stad waren vele demonstraties, en de Universiteit van Amsterdam werd meermaals bezet.

Auschwitz

In november bezocht Halsema samen met Amsterdamse jongeren Auschwitz. Een reis die al ruim voor de oorlog was gepland. Halsema: "Het was echt ontroerend. Ik heb het nog als ik naar de beelden kijk. Ik moet meteen denken aan een jongen die op de ruïnes van de ovens een plengoffer bracht. Dat was zo'n prachtig moment waarin hij respect uitte."

De spanningen in de stad hadden ook hun weerslag op dodenherdenking. Op 4 mei werden er maatregelen genomen op de Dam: onder meer waren de helft minder bezoekers welkom, en werd iedereen gefouilleerd. "Het was noodzakelijk. Ik ga ervan uit dat we het volgend jaar gewoon helemaal openlaten. Wij hebben de ervaring van Keti Koti: daar is ook een minuut stilte geweest. Dat gebeurde in alle rust. Ik ga ervan uit dat dat op 4 mei ook weer gebeurt."

Bekijk hierboven de hele uitzending, waarin Halsema ook terugblikt op haar bezoeken aan Amsterdammers, haar pleidooi om drugs te reguleren en vooruitkijkt naar een verlengd reces.