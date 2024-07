Ajax sluit voorbereiding af met overwinning op Olympiakos

Ajax heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een overwinning op Olympiakos. In Tiel werden de Grieken met 1-0 verslagen. Volgende week donderdag speelt Ajax in de voorrondes van de Europa League.

In vergelijking met de oefenwedstrijd van gisteren, een 2-1 overwinning tegen Al-Wasl, koos Francesco Farioli voor heel wat andere namen. Het was een sterke opstelling met onder andere Kenneth Taylor, Devyne Rensch én Jordan Henderson. Josip Sutalo maakte na het EK weer zijn eerste minuten.

In deze opstelling ontbrak wel een belangrijke naam, die van Jorrel Hato. De verdediger, die wordt gelinkt aan Real Madrid, speelde niet vanwege een 'kleine spierblessure'. Farioli legde aan Ziggo Sport uit dat hij geen risico wilde nemen met hem voor het duel van volgende week.

Op en neer

In Tiel ging het eigenlijk de gehele eerste helft op en neer en wisselden de kansen voor beide teams elkaar af. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Kian Fitz-Jim. De Amsterdammers combineerden goed vanuit achteruit en via een goede voorzet van Owen Wijndal, die later geblesseerd uitviel, kwam de bal bij Fitz-Jim terecht. Zijn inzet werd door de keeper van de Grieken gekeerd.

Maar Ajax kwam in de eerste helft wel nog op voorsprong. Na goed doorjagen van Taylor en een prachtige bal, werd Carlos Forbs weggestuurd. De Portugees wist vervolgens beheerst af te ronden in de 43e minuut. Met een 1-0 voorsprong ging Ajax de rust in.

Grieken scherper

De Grieken kwamen scherper dan de Amsterdammers uit de kleedkamer en wisten in het begin van de tweede helft Ajax goed onder druk te zetten. Olympiakos, die afgelopen seizoen de Conference League won, kreeg in de 50e minuut een hele grote kans. Remko Pasveer wist echter de een-op-een te pakken.

Pasveer kon sowieso de prijs voor de beste speler van het tweede bedrijf ontvangen. De 40-jarige doelman, die laatst voor nog een seizoen bijtekende, kwam rond de 70e minuut opnieuw met een prachtige redding. Hij tikte een schot uit de korte hoek weg, waardoor de Amsterdammers de voorsprong konden vasthouden. Echt indruk wist Ajax in de tweede helft niet te maken, maar de goal voor de Grieken bleef uit.

Volgende week donderdag moeten de Amsterdammers voor het 'echie', dan komt het Servische FK Vojvodina op bezoek in de Johan Cruijff Arena voor de tweede voorronde van de Europa League. Die wedstrijd begint om 20.30 uur.