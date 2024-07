Centrum nl Deel buurt blij met smallere Weesperstraat: "Verschrikkelijk om aan deze weg te wonen"

Een deel van de bewoners van de Weesperstraat en omliggende straten reageert enthousiast op het plan om de straat op meerdere plekken te versmallen. Sommigen klagen al jaren over het geluid en de uitstoot van de auto's in de straat.

"We zijn heel blij als bewoners", vertelt een van hen. "Meer rust en een schonere lucht." Een ander: "Het is echt verschrikkelijk om aan deze weg te wonen. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Het zoeft hier de hele dag door."

De Weesperstraat AT5

Een bestaande versmalling AT5

De Weesperstraat AT5

De Weesperstraat AT5 Volgende

Vorige zomer vond er nog een wekenlange proef plaats met een knip op de Weesperstraat. In februari van dit jaar concludeerde verkeerswethouder Melanie van der Horst dat zo'n maatregel, mede vanwege de files in andere buurten, niet geschikt is. Ook waren hulpdiensten langer onderweg dan normaal. Wel schreef Van der Horst toen al dat het versmallen van de weg een optie was. Gisteren bleek dat die optie het inderdaad wordt. Wel zal het door middel van verschillende versmallingen gebeuren en kan niet meteen de volledige straat in beide richtingen eenbaans worden. Guido Frankfurther van MKB-Metropool Amsterdam pleitte eerder al voor het verminderen van het aantal rijbanen en ziet het nieuwste plan dan ook zitten. Leveranciers kunnen er, anders dan bij de knip, namelijk nog steeds door.

Quote "Open de begane grond van de gebouwen, waar nu op zijn best een aantal ambtenaren zitten te lunchen" Guido Frankfurther, MKB-Metropool Amsterdam

Ook hoopt hij dat het lagere geluidsniveau en de extra ruimte voor meer winkels en terrassen kunnen zorgen. "Open dan ook die plinten, de begane grond van al die gebouwen", stelt Frankfurther voor. "Waar nu op zijn allerbest een aantal ambtenaren zitten te lunchen. Daar kan je winkels, terrasjes, van maken. " Bakfiets Niet iedereen is enthousiast. "Het lijkt me niet heel verstandig. Ik denk dat het wel gaat leiden tot een paar files", voorspelt een automobilist. Een andere automobilist rijdt, mede door de verlaging van de snelheid naar 30 kilometer per uur op veel wegen, inmiddels vaak op een bakfiets. De gemeente hoopt in 2025 te starten met het aanpassen van de Weesperstraat.