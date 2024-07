OM eist vijf jaar cel voor ronselen van tieners voor explosies in Wallengebied

Tegen een 23-jarige man heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van vijf jaar geëist. De man wordt verdacht van het ronselen van twee tienerjongens om een explosief bij een pand in de Oude Hoogstraat in het centrum af te laten gaan. Hij zou de tieners een beloning van duizend euro hebben beloofd als zij de klus zouden klaren.

Op 23 oktober vorig jaar werd er door een brievenbus van een woning aan de Oude Hoogstraat in het Wallengebied een explosief naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden, maar de politie noemde dat destijds 'een wonder'. Het explosief ging namelijk aan het begin van de avond af in de drukke straat.

Het explosief werd echter bij de verkeerde deur gelegd. Een dag later werd er weer een explosief in de straat gelegd, nu bij het naastgelegen restaurant. Het explosief ging niet af, maar kon worden opgeruimd door de explosievenexpert. Een dag later konden de twee tieners door de politie worden aangehouden.

Misbruik

De officier van justitie liet weten dat de 23-jarige man 'op grove wijze misbruik heeft gemaakt' van de twee jongens. "Deze vorm van misbruik is ronduit gewetenloos. Het is schokkend om te zien met welk gemak dit kennelijk gebeurt. De meeste aanslagplegers hebben geen flauw benul waar ze mee bezig zijn en hoe gevaarlijk het is, hoe groot het risico voor derden is, maar juist ook voor henzelf."

De man zou volgens het OM het explosief voor de jongens hebben geregeld en hen hebben verteld wat ze moesten doen. Ook zou hij ze richting het centrum hebben gebracht om de opdracht uit te voeren. Toen deze mislukte, zou hij ze wéér de opdracht hebben gegeven.

'Het kan hem geen zier schelen'

De officier van justitie rekende het de man zwaar aan dat hij jonge jongens inzette voor de risicovolle klus. "Het kan hem geen zier schelen wat de gevolgen hadden kunnen zijn en feitelijk zijn." De officier neemt het de man ook kwalijk dat door hem de jongens een strafblad hebben gekregen. "Zij zijn door zijn toedoen getekend voor het leven. Zij moeten hun straf nog krijgen en ondergaan."

Op de zitting zelf beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht en ook de twee jongens wilden niet vertellen of hij de opdrachtgever was. Via camerabeelden, verklaringen en onderzoek kwam het OM toch met bewijzen. Uit eindelijk bekende hij wel de cobra’s te hebben gegeven aan de jongens, maar hij zou niet geweten hebben wat daarvan de bedoeling was. 'Een stomme fout', zei hij.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.