Spoorwegonderdoorgang bij CS twee weken dicht, ook voor fietsers en voetgangers

De spoorwegonderdoorgang bij de Oosterdok is vanaf volgende week vrijdag voor ruim twee weken dicht. ProRail vervangt de spoorbruggen en daardoor is de weg voor al het verkeer afgesloten.

De spoorbruggen zijn volgens ProRail aan het einde van hun levensduur en moeten daarom worden vervangen. Elk jaar wordt er één aangepakt, dit is de eerste keer. Het gaat gezamenlijk met het verbreden van de perrons. In totaal gaat het om vijf bruggen, de werkzaamheden komen tot en met 2030 jaarlijks terug.

Omfietsen

De volledige spoorbrug wordt afgebouwd en weggehaald, de nieuwe brug moet daarna weer worden geplaatst. De werkzaamheden duren deze keer vanaf 26 juli tot 11 augustus. Tijdens de werkzaamheden is ook de Odebrug afgesloten voor auto's.

Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de Odebrug, maar worden daarna omgeleid via de Oosterdokskade en de ventweg van de De Ruijterkade.

Chaos vorig jaar

Vorig jaar april begon de gemeente met werkzaamheden onder de spoorwegonderdoorgang. Auto's mochten in eerste instantie nog wel de Odebrug over, maar moesten daarna door de Oosterdoksstraat. Dat leidde tot een behoorlijke chaos op het Oosterdokseiland.

Auto's stonden soms uren in de file om er weg te komen en er stond zelfs file in de parkeergarage. Uiteindelijk besloot de gemeente om in te grijpen en de Odebrug voor auto's af te sluiten. De komende periode heeft de gemeente opnieuw die keuze gemaakt, om zo een nieuwe chaos te voorkomen.