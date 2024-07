Deze 62 Amsterdamse sporters gaan naar de Olympische Spelen

Ruim 60 sporters die in Amsterdam wonen, trainen of bij een club spelen die verbonden is aan de stad komen vanaf volgende week in actie op de Olympische Spelen in Parijs. Welke topsporters vertegenwoordigen naast Nederland ook een beetje de stad en wanneer komen ze in actie? Dat lees je in dit spoorboekje.

In de skiff, waar je alleen in zit, doen Karolien Florijn en Simon van Dorp mee. In de mannen dubbeltwee - waar alle roeiers twee riemen hebben - zitten Stef Broenink en Melvin Twellaar, bij de vrouwen doen Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis dat. Bij de twee zonder roeien zijn dat Ymke Clevering en Veronique Meester voor de vrouwen, de mannen doen niet mee zo'n boot.

Net iets meer dan de helft van de aan de Amsterdam verbonden sporters zitten tijdens de spelen in een roeiboot. Maar liefst 32 roeiers die trainen in de stad komen in actie in Parijs. De roeiers zijn meteen zaterdag aan de beurt, dan begint de driedaagse voorrondes voor het plaatsen van de finales.

De hockeysters zijn in Parijs de torenhoge favoriet voor het goud. De ploeg is regerend Europees-, wereld- en olympisch kampioen. Felice Albers en Maria Verschoor waren er in Tokio ook al bij.

De eerste groepswedstrijd van de vrouwen is de 27e tegen thuisland Frankrijk. Maandag 29 nemen ze het op tegen Duitsland, de 31e tegen China, 2 augustus dan tegen België en de laatste groepswedstrijd is tegen Japan op de 3e. De kwartfinales zijn op 5 augustus, de halve finales op de 7e en de finale op 9 augustus.

Met drie professionele hockeyclubs in de stad - AH&BC, Hurley en Pinoké - doen er natuurlijk ook een aantal hockeyers mee op de spelen. Felice Albers, Freeke Moes, Marijn Veen, Anne Veenendaal en Maria Verschoor van AH&BC zijn door de bondscoach opgeroepen. Ook Marleen Jochems van Hurley is mee naar Parijs.

Na de voorrondes zijn er tot en met 3 augustus de finales. Wanneer de roeiers dan in actie komen wordt duidelijk na de voorrondes. De skiff kent in ieder geval ook een kwart- en halve finale. De dubbeltwee en twee zonder hebben ook eerst nog een halve finale.

De basketballers hebben een druk programma. De 30e spelen ze tegen China en de 31e tegen Letland. Op 1 en 2 augustus spelen ze in totaal vier wedstrijden, een duel duurt maximaal 10 minuten. Op de 1e nemen ze het op tegen Servië en Frankrijk, de 2e zijn Polen en Litouwen de tegenstanders. Op 4 augustus moeten ze nog tegen de Verenigde Staten en een dag later zijn de halve en de finale.

De laatste medaille van de hockeymannen was in 2012, toen in Londen het zilver werd veroverd. Twee keer werd het goud veroverd.

In het herenelftal zijn drie hockeyers met een Amsterdams tintje opgenomen. Floris Middendorp van AH&BC en Thierry Brinkman en Jorrit Croon van Bloemendaal, beiden wonen in Amsterdam. Ook de mannen beginnen de 27e met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Daarna volgen Frankrijk (28/7), Groot-Brittannië (30/7), Duitsland (31/7) en Spanje (2/8). De kwartfinales zijn op 4 augustus, de halve finales op de 6e en de finale op 8 augustus.

Ook zeven zwemmers die trainen of wonen in de stad hebben zich geplaatst voor Parijs. Arno Kamminga, die de vorige Olympische Spelen twee keer zilver pakte, komt in drie disciplines in actie: de 100 meter schoolslag, de 200 meter schoolslag en de 4x 100 meter estafette wisselslag. Op de 100 en 200 meter schoolslag komt ook de geboren Amerikaan Caspar Corbeau in actie. De eerste rondes van de 100 meter schoolslag is op 27 juli, de finale is een dag later. De 200 meter begint op 30 juli, 1 augustus is de finale. De estafette wisselslag is op 3 augustus en op 4 augustus.

Ook op één keer het bad over doen Amsterdamse sporters mee op de vrije slag. Kenzo Simons en Renzo Tjon-A-Joe bij de mannen en Valerie van Roon bij de vrouwen. De mannen zwemmen op 1 augustus en de mogelijke finale op 2 augustus. Voor Van Roon is dat 3 en mogelijk 4 augustus.

Op en rond de sintelbaan

In het Olympisch Stadion in Parijs komen ook Amsterdammers in actie. Dat is eigenlijk bijna alleen op de 4x 100 meter, alleen Denzel Comenentia doet aan kogelslingeren. Hij is op 2 augustus aan de beurt, een mogelijke finale is op 4 augustus.

Elvis Arifa en Onyema Adigida maken deel uit van de mannenestafette, zij zijn aan de beurt op 8 augustus. Mochten ze de finale halen dan is die een dag later. Tasa Jiya, Jamile Samuel en Isabel van den Berg zijn onderdeel van de vrouwenestafette. Ook die race is op dezelfde data als die van de mannen.

Nieuwe sport

Ook staat er dit jaar voor de tweede keer skateboarden op het programma. Roos Zwetsloot heeft zich net als in 2021 geplaatst voor het onderdeel street en komt meteen op 28 juli in actie. Bij zeilen strijdt Annette Duetz voor een medaille. Er zijn meerdere races van 28 tot en met 31 juli, de finale is de 1e van augustus. Duetz won in Tokio al olympisch brons en werd ook al drie keer wereldkampioen.

De laatste Amsterdammer doet mee op een nieuwe sport. Lee-Lou Demierre is te bewonderen op het onderdeel breakdance. Tijdens zogenoemde battles nemen twee breakers het tegen elkaar op. Ze weten van tevoren niet op welke muziek ze moeten battelen. Met diverse moves improviseren ze op het ritme van de muziek, in een poging de stemmen van de jury te winnen. Demierre komt in actie op 10 augustus.