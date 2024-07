Vanmiddag live op AT5: de Pride Walk

Vanaf de Dam zal rond 12.00 uur de Pride Walk starten. Met de stoet wordt onder meer geprotesteerd tegen discriminatie, onderdrukking en vervolging van LHBTI'ers wereldwijd. AT5 is er het eerste uur live bij.

De deelnemers zullen via het Homomonument, de Prins Hendrikkade en dan weer terug via het Damrak naar de Dam lopen. Er doen verschillende groepen mee.

Queer Amsterdam was een van de organisatoren, maar de groep trok zich vorige week terug. Dat gebeurde nadat Queer Amsterdam in opspraak raakte omdat zij het dragen van de Israëlische vlag verbood. Het leidde tot veel kritiek en ook burgemeester Femke Halsema en wethouder Touria Meliani keurden het af. De Israëlische vlag is nu niet meer verboden.

De stoet is vanaf 12.00 uur live te zien via televisie en de livestream op internet.