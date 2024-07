Miniserie Snorder #4: De mislukte remigratie

In de serie Snorder verzamelt presentator Waldy van Geenen zoveel mogelijk goede gesprekken met gewone Amsterdammers die hij van a naar b rijdt. Dit keer brengt hij de van oorsprong Boliviaanse Luís Salazar naar huis. Die geeft hem een bijzonder inkijkje in de volgens hem frustrerende dagelijkse gang van zaken in het Zuid-Amerikaanse land.

"Mijn zoontje komt zo thuis van zijn schoolkamp, dus ik wil er zijn als hij aankomt." Luís is net even winkelen op de markt en kijkt uit naar het zien van zijn zoon die binnenkort begint op de middelbare school. Spannend vindt Luís dat allerminst, het is hier in Nederland namelijk uiterst goed geregeld vindt hij. "Je hebt hier opendagen van scholen, alles is hier goed voorbereid. In mijn land was dat anders. Daar ga je naar een school die je ouders kunnen betalen. Als ze geen geld hebben, dan ga je naar een slechte school. Ja, dat is niet zo leuk." En met dat understatement zet hij de toon voor de rest van het gesprek in de snorder.

Luís remigreerde na heel lang in Nederland te hebben gewoond naar Bolivia, het land van zijn jeugd. "Ik had het alleen als kind meegemaakt, maar toen ik het zag als volwassenen was het totaal anders. Het was wel een beetje een desillusie, om daar deel uit te maken van de samenleving van volwassenen." Met was handgebaren probeert hij duidelijk te maken dat iedereen en alles een beetje om elkaar heen 'kronkelt' en z'n weg zoekt. Met wat aandringen komt het beladen woord er toch uit. "Is er veel corruptie daar. Bolivia is één van de armste landen van Zuid-Amerika en mensen proberen te overleven. Er is corruptie in alle lagen van het land. Van de laagste tot de hoogste."