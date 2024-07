Geldkoffer ontploft in Osdorp, politie en ambulancepersoneel opgeroepen

Bij een waardetransport dat stil stond op Tussen Meer in Nieuw-West heeft vanmorgen een ongeluk met een geldkoffer plaatsgevonden. Meerdere politiewagens en een ambulance werden opgeroepen.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Geldkoffer ontploft op Tussen Meer Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Geldkoffer ontploft op Tussen Meer Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Dat gebeurde rond 9.00 uur. In eerste instantie was het niet meteen duidelijk wat er aan de hand was, maar het bleek al snel dat het niet ging om een overval, maar om een ongeluk.

Na het ontploffen van de koffer kwamen er chemische stoffen vrij die de geldbiljetten onbruikbaar maakten. De medewerkers van het waardetransport zijn daarom ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

Agenten hebben uit voorzorg een deel van de stoep afgezet.