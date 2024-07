Zo verliep de Pride Walk: "Belangrijk om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan"

Door de binnenstad liepen vandaag duizenden mensen mee met de Pride Walk . Zij lieten hun stem horen en protesteerden tegen discriminatie, onderdrukking en vervolging van LHBTI'ers wereldwijd. "Ik denk dat belangrijk is om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. En ik hoop dat we zo mogen blijven, daar maak ik me wel zorgen over met de nieuwe regering", aldus een deelnemer.

Daarmee willen de deelnemers tegelijkertijd een boodschap uitdragen. "Activisme, dat is de ondertoon van deze walk. Ik vind dat iedereen erbij hoort en dat het belangrijk is dat je je vrij voelt", vertelt een deelnemer die voor de eerste keer aan deze Pride Walk meedoet. Een ander: "Ik kom ieder jaar en ik ga overal heen, al heel lang. Vandaag is niet alleen het feestje, maar ook belangrijk om dit te voelen en met elkaar te ervaren. Je bent samen één."

"We zijn geen trend van nu, we zijn zo oud als het begin der tijden"

Iemand met een bord met daarop de tekst 'Queer and Trans people have always existed' vertelt aan AT5 dat 'het geen trend van nu is'. "We zijn zo oud als het begin der tijden eigenlijk. Ik vind het heel belangrijk om te laten zien dat queer mensen er dus zijn en dat we net zo gewoon zijn als iedereen."

Israëlische vlag

Queer Amsterdam was één van de organisatoren van deze dag, maar de groep trok zich vorige week terug. Dat gebeurde nadat Queer Amsterdam in opspraak raakte omdat zij het dragen van de Israëlische vlag verbood. Het leidde tot veel kritiek en ook burgemeester Femke Halsema en wethouder Touria Meliani keurden het af. Het verbod werd ingetrokken en Queer Amsterdam stapte dus uit de organisatie van de Pride Walk.

Naast veel Palestijnse vlaggen waren er ook enkele deelnemers die juist een Israëlische vlag droegen."Dit is mijn statement dat iedereen in de LHBTI-beweging veilig moet zijn en welkom", aldus een deelnemer met een Israëlische vlag om. "Laten we vooral verbinding aangaan."