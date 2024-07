Auto op z'n kop na botsing in Nieuw-West

Bij een ongeval in Nieuw-West is gisteravond een auto op z'n kop beland. Niemand raakte gewond.

Rond 23.30 uur botsten twee auto's op elkaar op de kruising van de Ookmeerweg met de Etnastraat. Hoe dat kon gebeuren, is onduidelijk. Volgens een politiewoordvoerder was erin ieder geval geen sprake van een straatrace, zoals in die omgeving vaker wordt gehouden.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek er alleen sprake te zijn van materiële schade. Het ongeval trok veel bekijks van omstanders. De politie zette een deel van de weg af voor onderzoek.