Amsterdammers met nieuwe tram naar Uithoorn: "Bijzonder, veel weilanden enzo"

Een Amsterdammer die in Zuid opstapte verwachtte vanmorgen dat het 'heel spannend' zou zijn. Zijn verwachtingen werden waargemaakt. "Heel bijzonder. Veel groene weilanden enzo", vertelde hij toen hij in Uithoorn uitstapte.

Win-win

Tramchauffeur Gunther Ooms sprak van een 'mooie aanvulling'. "De mensen die vanaf station Zuid met de bus een overstap moesten doen, kunnen nu in een keer van station Zuid naar het centrum van Uithoorn rijden. Dus ik denk dat het wel een win-win is voor heel veel mensen."

Er zijn nu drie haltes bij gekomen. Aan de verlenging van de tram is jaren gewerkt. Het was eerst de bedoeling dat de verlenging in 2022 af was, maar het project liep twee jaar vertraging op. Ook ontspoorde er tijdens het testen een gekoppelde tram. De oorzaak is nog niet duidelijk, daarom rijden er in de zomer uit voorzorg alleen nog enkele trams. Als het erg druk wordt, kan het aantal trams per uur wel verhoogd worden.