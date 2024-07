Na negen maanden rijdt tram 12 weer over Berlagebrug

Tram 12 kan na driekwart jaar weer over de Berlagebrug rijden. De brug was al open sinds begin november van vorig jaar, maar de tram mocht er nog niet overheen. Het op maat gemaakte spoor paste namelijk niet op de brug. Na bijna negen maanden rijdt sinds gisteren de tram weer over de brug en daarmee ook naar het Amstelstation.

Doordat het spoor niet paste reed tram 12, die normaal tussen Centraal en het Amstelstation pendelt, maar tot aan de Berlagebrug. Reizigers die naar het Amstelstation moesten konden voor het laatste stuk een bus pakken.

Vanaf juni werd er weer gewerkt aan de burg, om het tramspoor aan te leggen. Overdag was daardoor een rijstrook in beide richtingen afgesloten. Soms werd er ook in de nacht gewerkt, dan was de gehele brug afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

De brug, die de stadsdelen Zuid en Oost verbindt, was eind juli vorig jaar voor een paar maanden gesloten voor de renovatie. Er moest onder andere een nieuw beweegbaar brugdek worden geïnstalleerd en een nieuw binnenwerk.