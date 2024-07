Lichaam vermiste Marjan (73) gevonden in Frankrijk

Het lichaam van de 73-jarige Marjan Roozendaal is door vrijwilligers van Stichting Reddingshonden gevonden in Frankrijk. De Amsterdamse die aan Alzheimer leed verdween ruim een week geleden van een camping en werd enkele honderden meters verderop gevonden. Ze is waarschijnlijk uitgegleden van een hoge rots en zo'n tien meter naar beneden gevallen.

Dat meldt de familie aan AT5. Marjan werd vanochtend rond 08.00 uur gevonden door het reddingshondenteam van RHWW. Het lichaam van Marjan werd op ongeveer 700 meter van de camping bij het Franse plaatsje Vacquières waarvan ze verdween gevonden.

Volgens de familie van Marjan is ze waarschijnlijk uitgegleden van een rots en vrijwel direct zijn overleden. Er moet nog wel een autopsie worden gedaan om uit te zoeken of dit daadwerkelijk is gebeurd. "De familie bedankt iedereen, en in het bijzonder Stichting Reddingshonden voor de liefdevolle betrokkenheid en het actieve meezoeken naar Marjan", aldus de familie van Marjan.

Zeventien vrijwilligers van Stichting Reddingshonden gingen afgelopen weekend richting Frankrijk om te zoeken naar Marjan. De Franse politie had ook al met honden en helikopters gezocht, maar dat was zonder resultaat. Haar familie schakelde daarom het team met reddingshonden van RHWW in.