Ajax kent mogelijke tegenstanders voor volgende rondes Europees voetbal

Mocht Ajax het tweeluik tegen FK Vojvodina winnen en doorgaan in de Europa League, dan treft het het Griekse Panathinaikos of het Bulgaarse Botev Plovdiv. Winnen de Amsterdammers het tweeluik niet, dan wacht het Sloveense NK Maribor of het Roemeense Universitatea Craiova.

Panathinaikos en Botev Plovdiv spelen net als Ajax in de Europa League. De Amsterdammers hadden ook de verliezer van de kwalificatie uit de Champions League kunnen loten, maar ontloopt die dus. De Griekse ploeg werd vorig seizoen vierde in de competitie. Botev werd in de reguliere competitie zevende, maar wonnen wel de Bulgaarse beker en daardoor plaatste zij zich voor de Europa League. Ajax speelt eerst uit.

Omdat Ajax een hoge zogenoemde coëfficiënt (67.000) heeft, die de afgelopen vijf seizoenen zijn verzameld door te winnen of rondes verder te komen in de Europese toernooien, kent de club een zogenoemde 'geplaatste status'. Daardoor ontloopt Ajax een aantal ploegen met zo'n zelfde status, vaak ook met een hoge coëfficiënt.

Conference League

Mocht Ajax verliezen van Vojvodina, dan gaan ze verder in de derde voorronde van de Conference League. Bij de Conference League-loting kent Ajax geen geplaatste status. Daar wordt het laagste coëfficiënt van de tegenstander gebruikt, die van Vojvodina in dit geval.

Uit de koker als tegenstander Maribor en Universitatea Craiova nemen het eerst tegen elkaar op in de voorrondes van de Conference League. In de Sloveense competitie werd Maribor afgelopen seizoen tweede. Craiova werd derde in de Roemeense competitie. Ajax speelt ook hier als eerste de uitwedstrijd.

De derde voorrondes van zowel de Europa League als de Conference League worden gespeeld op donderdag 8 augustus en donderdag 15 augustus.