Spoorbruggen bij CS worden vervangen: ''Een grote operatie''

De vijf spoorbruggen in de Oostertoegang van het Centraal Station moeten worden vervangen. Een enorm project waar de komende vijf jaar aan wordt gewerkt. Dit gaat ook het verkeer merken. Zo is de onderdoorgang van vrijdag 26 juli tot en met maandag 12 augustus in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Geertjan Cronenberg meer over dit project.

De werkzaamheden beginnen bij de brug die van beton is gemaakt in plaats van staal. Dit is de meest noordelijke van de vijf. Het duurt langer om deze brug te vervangen vanwege het beton. “Je moet eerst

het beton vergruizen en dan moet je met knijpers al het beton loswrikken en in containers laten vallen. Dan kan er niemand onderdoor, want dat is niet veilig”, legt Cronenberg uit. Dit betekent dat de onderdoorgang gedurende twee weken afgesloten moet worden.

Voorbijgangers reageren wisselend op de afsluiting: “Nou vind ik wel vervelend, want mijn werk is hier achter dus ik ga altijd hierdoor.” “Ik probeer dingen niet vervelend te vinden, want daar heb je zelf het meeste last van, dus dan gaan we eromheen”, vertelt een andere voorbijganger.