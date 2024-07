Toch gratis ov voor ongedocumenteerde kinderen, gemeente herstelt fout in opzet

Amsterdamse kinderen kunnen vanaf afgelopen weekend gratis openbaar vervoer gebruiken in heel de stad, met uitzondering van ongedocumenteerde kinderen. Maar voor dat laatste komt de gemeente nu na vragen van AT5 met een oplossing: een te gebruiken code in plaats van BSN.

De gemeente besluit om deze groep kinderen te helpen. Er wordt "een soort dummie-BSN" bedacht waarmee ongedocumenteerde ouders voor hun kind het gratis vervoer kunnen aanvragen. Voor deze groep is het volgens Gianni da Costa heel belangrijk om in de zomervakantie uitjes te kunnen ondernemen: "Ze leven vaak onder de armoedegrens, waardoor openbaar vervoer heel snel heel duur wordt."

Ongedocumenteerden zijn officieel geen inwoner van Nederland en verblijven illegaal in de stad. Het feit dat ze niet ingeschreven staan betekent ook dat ze geen BSN hebben. Door het ontbreken daarvan is het aanvragen van deze actie onmogelijk. "Mijn kinderen mogen naar school, naar de dokter, maar hoe moeten ze daar nu dan heen? Ze zeggen dat alle kinderen gelijk worden behandeld, maar als het erop aankomt is dat helemaal niet zo", zo zegt de Braziliaanse Leidy over haar drie kinderen.

Een woordvoerder van verkeerswethouder Van der Horst: "We willen heel graag dat alle kinderen in Amsterdam gebruik kunnen maken van gratis ov. Daarom hebben we met stichting Leergeld afgesproken dat ongedocumenteerden via hun contactpersoon een speciale code kunnen opvragen." Die code die vervangt het burgerservicenummer dat nodig is bij de aanvraag.

Gianni da Costa helpt veel ongedocumenteerden in de stad. "Zowel de gezinnen als ik zijn heel erg blij dat gemeente waarschijnlijk met een oplossing komt. We hebben een plicht om te kijken naar die mensen die hierheen komen", zegt hij in een reactie. "Dit betekent een zorg minder voor deze ouders die toch al zo zwaar hebben en blije kinderen die onze Amsterdam beter gaan ontdekken. Maar toch maak ik mij nog steeds wel zorgen voor deze vergeten doelgroep in de stad, worden ze bij elk beleid vergeten?"

Leidy: "Ik zal me altijd inzetten voor de rechten van mijn kinderen, zij hebben er niet voor gekozen om ongedocumenteerd te zijn. Toch vind ik het heel jammer dat je eerst op deze manier de confrontatie aan moet gaan voordat er iets gebeurt."